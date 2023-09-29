Союз с Гитлером: правда ли, что Польша воспользовалась Мюнхенским сговором?

30 сентября 1938 года, в день бесславного соглашения, Варшава предъявила территориальные претензии Праге и спустя двое суток вошла в Тешинскую область. Без молчаливого согласия нацистов границы остались бы неизменными

Союзник нацистской Германии — Польша? Осенью 1938 года вывод об этом казался логично следующим из фактов и даже неизбежным. Лидеры возрожденной Речи Посполитой сражались в Первой мировой на австро-немецкой стороне, в 1934 году заключили с Гитлером пакт о ненападении, а в сентябре 1938-го приняли участие в разделе Чехословакии, инициированном нацистами. Иногда наличие польского тыла считают недооцененным козырем Гитлера: застрахованный от удара с востока, он позволял себе свободу рук на юге и на западе… Пока не развернулся, чтобы ударить по полякам.

Польский гамбит

29 и 30 сентября 1938 года, когда лидеры Великобритании, Франции вместе с Муссолини и Гитлером собрались в Мюнхене, чтобы решить судьбу Чехословакии, напрасно немного внимания уделялось Польше. Конечно, в Варшаве, как и в остальном мире, пристально следили за переговорами, но в отличие от других стран готовились действовать и самостоятельно. Как только соглашение, предполагавшее передачу Судетской области от Чехословакии к Германии, было подписано, Варшава выступила с собственными претензиями на "отнятые польские земли": обескураженной Праге не оставалось ничего другого, кроме как уступить их.

Условия Польши были выдержаны в той же логике, что и немецкие на конференции в Мюнхене. Ссылаясь на трения между преобладавшим в Судетской области германским населением и чехами, вождь нацистов в 1938 году потребовал отторжения этого региона в пользу рейха. Посчитав себя неготовыми к войне, Великобритания и Франция утвердили это решение. Почувствовав наступление новых времен, в Варшаве использовали логику прецедента: предъявили права на польские районы Тешина, потребовали освободить своих сторонников из тюрем и провести референдумы везде, где проживала польская община.

На получение ответа Польша отводила менее суток, до истечения которых привела армию в боеготовность. На войну готовились отправить 36 тыс. бойцов, 80 танков и 99 самолетов, что значительно превосходило чехословацкие вооруженные силы. Вероятно, в Варшаве догадывались, что сражение не состоится, и были правы: чехи склонили голову. Речь Посполитая возвращала себе Тешин при молчании нацистов, но разгневав будущих столпов антигитлеровской коалиции: советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов сравнил поляков с шакалами, а британский политик Уинстон Черчилль — с падальщиками. "Польша с жадностью гиены взялась участвовать в ограблении и уничтожении чехословацкого государства", — написал он.

Были ли у Польши права на Тешин?

Со стороны Варшавы происходившее выглядело иначе, что в наши дни подчеркивает местный Институт национальной памяти. "Польская республика вошла на земли, захваченные Чехословакией в результате вторжения и последовавшей аннексии, утвержденной западными державами" — это можно прочитать на его странице. Поляки имеют в виду непродолжительную польско-чехословацкую войну 1919 года на обломках рухнувшей Австро-Венгерской империи: тогда две державы делили территории со смешанным польско-чешским населением, и Чехословакии досталось больше: 58% Тешина и 68% его населения.

Польша была недовольна своей долей потому, что даже на той части, которую забрала себе соседка, преобладали этнические поляки, хотя в их число записывали представителей малого западнославянского народа — силезцев (иногда их тем не менее рассматривают как субэтнос поляков). Взяв контроль на Тешином, Чехословакия приняла меры к натурализации и тех и других. Хождение польского языка существенно сократили, а из внутренних районов страны стали стимулировать поток переезжавших. Поэтому когда Польша вторглась в Тешин, он уже не был прежним: чехов в нем проживало 133 тыс., а польское население вместе с силезцами исчислялось менее чем 100 тыс.

Мириться с таким соотношением в Варшаве не собирались. Хотя польские власти в Тешине продержались менее года, этого времени хватило на изгнание 30 тыс. чехов и 5 тыс. немцев, в основном прибывших в межвоенный период. Варшава утверждала, что восстанавливала справедливость, хотя на деле поляки Тешина также были переселенцами, хотя и прибывшими чуть ранее. Они перебрались из Галиции, бывшей частью Австро-Венгерской империи, в австрийский же Тешин в конце XIX века. На некоторое время эти поляки сделались в нем большинством, что и попробовала нажимом восстановить Польша, взяв в молчаливые попутчики Адольфа Гитлера.

Тень с запада

В Берлине на спор западных славян, принявший трагикомические формы, взирали с хищным прагматическим интересом. Гитлер готовился нанести удар по Польше, но перед этим рассчитывал использовать весь потенциал союзнических отношений с нею. Ради этого рейх с первых месяцев существования поддерживал у Варшавы иллюзии общих интересов на востоке. Двусмысленность продержалась до января 1939 года, когда польский министр иностранных дел Юзеф Бек еще охотно обсуждал планы выхода Речи Посполитой к Черному морю за счет Советской Украины в присутствии благосклонно отвечавшего ему нацистского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа. Поляки полагали: подобное развитие событий не столь уж и невозможно, и кроме того, в общих интересах.

Наивность Бека в его надежде на немцев опиралась на опыт первого лидера восстановленной в 1918 году Польши Юзефа Пилсудского. В 1934 году тот заключил с Германией пакт о ненападении Пилсудского — Гитлера, который считал своим крупным успехом. Польскому руководству казалось, что выход рейха из Лиги наций (прообраза ООН) способствует изоляции нацистов и побуждает их ценить польское предложение о дружбе. Тем более что сам Пилсудский, родившийся в Российской империи, в годы Первой мировой пользовался помощью Германии, пока в 1917 году их дороги окончательно не разошлись, и думал, что знает, как иметь дело с немцами.

Созданные в годы Первой мировой под покровительством австрийцев, союзников немцев, Польские легионы были кузницей кадров возрожденной Речи Посполитой. Со службы там начинали генеральный инспектор вооруженных сил маршал Эдвард Рыдз-Смиглы и глава дипломатии полковник Юзеф Бек, известный глубокой антипатией к французам. После смерти Пилсудского в 1934 году сменившие его у власти военные все более отдалялись от Франции, что диктовало примирительное отношение к Германии. Совершенно неудивительно, что в 1938 году, когда СССР предложил военную помощь чехословакам против Гитлера, Польша не только отказалась участвовать, но и заблокировала саму возможность переброски войск, отказавшись предоставить свою территорию для прохода Красной армии на запад.

Польша мюнхенская

На сайте Института национальной памяти об этом решении пишут так: "Демонстративное советское предложение оказать Чехословакии военную помощь основывалось на соглашении 1935 года между сторонами, но не имело шансов на реализацию. Подобные действия были возможны только после того, как на защиту ЧСР выступила бы Франция, однако ее власти даже не рассматривали подобной возможности. Поэтому то, что Польша отказалась пропустить Красную армию через свою территорию, не было причиной того, что Москва не смогла оказать чехам помощь".

Так ли это? Известна точка зрения председателя президиума Верховного Совета (эта должность официально считалась главной в СССР) Михаила Калинина о договоре с Прагой. "Есть оговорка, что Чехословакии мы помогаем в том случае, если ей помогает Франция, и, наоборот, Чехословакия нам будет помогать в том случае, если нам будет помогать Франция. Разумеется, пакт не запрещает каждой из сторон прийти на помощь, не дожидаясь Франции", — оценивал положение совсем иначе советский политик.

В соответствии с этим СССР и провел в сентябре 1938 года частичную мобилизацию, затронувшую 330 тыс. резервистов. Москва даже предприняла попытку оказать дипломатическое давление на Польшу, пригрозив расторжением Советско-польского пакта о ненападении. Однако Мюнхенский сговор (мыслившийся среди прочего как пощечина СССР, поскольку его представителей не пригласили на встречу) сделал военное вмешательство бессмысленным. Чехословакия приняла требования Германии, затем Польши и Венгрии, а весной 1939 года полностью прекратила свое существование. Очередь Польши пришла через полгода. В Тешин, откуда поляки изгоняли немцев, 3 сентября 1939 года вошли войска вермахта.

Игорь Гашков