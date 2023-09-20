Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым

Оно пройдет в кругу близких

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино Алексеем Яниным, умершим на 41-м году жизни, по решению семьи пройдет в кругу близких, сообщили ТАСС в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), где служил артист.

"По решению семьи прощание пройдет в кругу родных и близких, дата и место не объявляются", - отметили в театре. В РАМТ выразили соболезнования семье и друзьям артиста.

Янин родился 14 марта 1983 года. Выпускник Высшего театрального училища им. Щепкина был принят в труппу РАМТа в 2004 году. Среди его ролей в театре: Карраско в "Дон Кихоте", Христиан Теодор в спектакле "Тень", Принц в "Золушке", юный Саша Герцен в трилогии "Берег утопии", Ян в дилогии "Инь и Ян", Иван Шатов в спектакле "Шатов. Кириллов. Петр" по роману Ф.М. Достоевского "Бесы".

Актер снялся в таких картинах, как "Опережая выстрел", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Острог. Дело Федора Сеченова", "Студенты", "Трое сверху", "Дочки-матери", "Бомжиха". Артист со 2 сентября находился в реанимации, а 19 сентября стало известно о его смерти.