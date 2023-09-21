Число кадров в соцзащите Новгородской области выросло на 50%

За полгода в регионе создали 1,6 тыс. новых рабочих мест

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Число кадров в сфере социальной защиты населения увеличилось в Новгородской области на 50% с момента внедрения системы долговременного ухода за пожилыми людьми. Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время расширенного заседания президиума Госсовета, которое проводит президент России Владимир Путин в Великом Новгороде.

"В прошлом году на заседании президиума Госсовета вы, Владимир Владимирович, поручили обеспечить внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми во всех субъектах. С 1 сентября это реализовано. Благодарим Минфин и Минтруд России за поддержку в этом вопросе. Только в Новгородской области за счет этого проекта социальная защита приросла кадрами на 50%. За полгода создано 1,6 тыс. новых рабочих мест, на которые трудоустроены жители региона, в том числе и неработающие родственники пожилых людей", - сказал Никитин.

Он также отметил, что в регионе уже наработаны хорошие практики по этому проекту, и субъект готов делиться инструментами подбора, обучения и организации работы помощников по уходу.

Проект включает организацию семейного ухода, поддержку и развитие стационарозамещающих технологий - социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа. Это мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей и инвалидов - тех, кто полностью или частично утратил способность обслуживать себя самостоятельно.