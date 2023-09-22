Депутат ГД попросил генпрокурора и РКН проверить данные о продаже на Wildberries вейпов

Бийсултан Хамзаев отметил, что на официальном сайте интернет-магазина "в большом ассортименте представлены к продаже всевозможные устройства для курения, жидкости с содержанием никотина и без, картриджи для нагревания"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев направил обращения генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и главе Роскомнадзора Андрею Липову, в которых просит проверить данные о дистанционной продаже на Wildberries вейпов. Копии документов есть в распоряжении ТАСС.

"Хочу обратить ваше внимание, что отдельные маркетплейсы, интернет-магазины продолжают дистанционную продажу подобных устройств. Обратившиеся ко мне граждане возмущены тем, что до сих пор такую реализацию ведет один из крупнейших интернет-магазинов России Wildberries <…>. Прошу дать поручение провести проверку и принять установленные законом меры реагирования", - написал Хамзаев.

Депутат отметил, что на официальном сайте Wildberries "в большом ассортименте представлены к продаже всевозможные устройства для курения, жидкости с содержанием никотина и без, картриджи для нагревания".

По его мнению, бесконтрольная продажа вейпов через интернет-магазин приводит к тому, что "конечным получателем-потребителем являются несовершеннолетние". "Считаю это вопиющим случаем нарушения действующего федерального законодательства. Тем более что ранее руководство маркетплейса в качестве пиар-акции заявляло, что снимает данную продукцию с продажи", - отметил депутат.

Закон о запрете продажи всех вейпов, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним и об ужесточении правил оборота таких устройств вступил в силу с 1 июня. Документ предусматривает, что устройства потребления никотинсодержащей продукции можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена.