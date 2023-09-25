Анонимные виртуальные номера: как они работают? И почему считаются угрозой?

Как работают виртуальные номера? Все ли виртуальные номера именно DEF?

Виртуальный телефонный номер — это выделенный номер в облачной АТС (автоматическая телефонная станция), который подключается и работает на устройстве пользователя через интернет, объяснил заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

При этом при поступлении звонка с виртуального номера внешне на смартфоне пользователь видит привычную комбинацию цифр. Сервисы, предоставляющие услуги виртуальных номеров, могут обладать собственной инфраструктурой или берут ее в аренду, отметил эксперт.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что, строго говоря, "виртуальные номера" — это сленг. Операторы продают услугу "виртуальная АТС" и создают для своих клиентов группу номеров, которые работают по определенным правилам. При этом виртуальные АТС могут задействовать как DEF-, так и ABC-номера.

И проблема у российских властей не с такими сервисами, которые вполне легальны, а с онлайн-платформами, которые без авторизации предоставляют пользователю доступ — сдают в аренду — к мобильным номерам любой страны. Когда аренда заканчивается, такие номера либо уничтожают, либо — чаще — их просто передают другим пользователям.