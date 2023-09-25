Анонимные виртуальные номера: как они работают? И почему считаются угрозой?

Ранее в сентябре российское правительство признало анонимные виртуальные мобильные номера (DEF-номера) угрозой для безопасности связи и интернета. Онлайн-сервисы по выдаче таких номеров начнут блокировать с 1 сентября 2024 года.
На этом фоне разобрались, что же такое виртуальные номера вообще и конкретно в данном случае.
Для начала, что такое DEF-номера?
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Существует два основных типа номеров, объясняют эксперты:
- ABC — номера, привязанные к определенной географической зоне. Например, 495 — телефонный код Москвы, а 812 — Санкт-Петербурга;
- DEF — номера, привязанные не по географическому признаку, а к конкретному оператору связи. Например, 905 нередко код "Билайна". И в свое время по коду телефонного номера можно было даже определить, услугами какого провайдера пользуется звонящий.
То есть DEF-номера — это как раз мобильные номера.
Как работают виртуальные номера? Все ли виртуальные номера именно DEF?
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Виртуальный телефонный номер — это выделенный номер в облачной АТС (автоматическая телефонная станция), который подключается и работает на устройстве пользователя через интернет, объяснил заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.
При этом при поступлении звонка с виртуального номера внешне на смартфоне пользователь видит привычную комбинацию цифр. Сервисы, предоставляющие услуги виртуальных номеров, могут обладать собственной инфраструктурой или берут ее в аренду, отметил эксперт.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков уточнил, что, строго говоря, "виртуальные номера" — это сленг. Операторы продают услугу "виртуальная АТС" и создают для своих клиентов группу номеров, которые работают по определенным правилам. При этом виртуальные АТС могут задействовать как DEF-, так и ABC-номера.
И проблема у российских властей не с такими сервисами, которые вполне легальны, а с онлайн-платформами, которые без авторизации предоставляют пользователю доступ — сдают в аренду — к мобильным номерам любой страны. Когда аренда заканчивается, такие номера либо уничтожают, либо — чаще — их просто передают другим пользователям.
Откуда сервисы, которые сдают номера в аренду, берут их?
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Денис Кусков объясняет, что, как правило, сервисы сдают в аренду не виртуальные номера, а, по сути, обычные. Они получают номера от операторов по договору как абоненты-юрлица — это единственный более или менее законный способ получить их — и сдают их в очень краткосрочную аренду. Причем делают это без предоставления физических сим-карт — отсюда и пошло ошибочное мнение, что это некие виртуальные номера, уточнил эксперт. Хотя логичнее было бы называть такие платформы "сервисами аренды мобильных номеров для отправки и приема СМС", не связывая с виртуальными номерами, то есть услугой облачной АТС.
Такая деятельность идет вразрез с российским законодательством, которое обязывает предоставлять услуги связи только идентифицированным пользователям. При этом "многие платформы вообще действуют вне российской юрисдикции, а также заключают договоры с иностранными операторами связи для предоставления не российских номеров, а зарубежных", подчеркнул Кусков.
Почему российские власти считают сервисы аренды анонимных мобильных номеров опасными?
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Сейчас для регистрации в соцсетях или мессенджерах по российскому законодательству пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать владельца.
Арендованный же виртуальный номер никак не привязан к конкретному человеку: сегодня им может воспользоваться один, а завтра — другой.
Так что злоумышленники, используя такие анонимные номера, могут создавать временные аккаунты. И с их помощью размещать противоправную информацию или совершать мошеннические действия.
Если говорить о простых гражданах, то россияне нередко арендуют виртуальные иностранные номера, чтобы воспользоваться зарубежными сервисами, где нельзя авторизоваться по российскому мобильному номеру. Например, многие инструкции, как подключиться к чату GPT, начинаются с совета арендовать иностранный мобильный номер.
То есть после 1 сентября 2024 года нельзя будет арендовать временный анонимный номер?
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"Совершенно точно какие-то сервисы будут заблокированы Роскомнадзором, — отметил Генрих Девяткин. — Однако это примерно такая же история, которая происходила и происходит с сервисами VPN. Доступ к зарубежным сервисам будет осуществляться через различные средства обхода блокировок".
Впрочем, виртуальный номер можно оформить вполне легально — у официальных операторов мобильной связи. Но в этом случае это будет, опять же, российский номер, который будет принадлежать конкретному владельцу. "Мобильные операторы в ряде случаев позволяют совершать звонки из своих интернет-сервисов (личных кабинетов пользователей), — согласился Денис Кусков. — Но самое главное, что мобильные операторы предлагают такую услугу своим зарегистрированным и идентифицированным абонентам в отличие от сервисов аренды".
Кроме того, последние часто не позволяют звонить с арендуемых номеров. Они нужны только для кратковременной отправки СМС для подтверждения регистрации где-либо, отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что угрозой объявлены именно сервисы краткосрочной аренды номеров, предназначенные для обхода обязательной идентификации пользователей мессенджеров и других интернет-сервисов, которая обязательна по российским законам. Сервисов же по предоставлению виртуальных АТС, виртуальных номеров телефонов (при условии нормальной идентификации пользователей — а таких львиная доля на рынке) это не коснется. Виртуальные АТС смогут продолжать работу.
Зачем нужен официальный виртуальный номер, если уже есть обычная сим-карта?
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Сами провайдеры связи объясняют, что виртуальный номер полезен в нескольких случаях.
Так, его можно использовать, когда обычный номер — нежелательно. Например, пользователь заполняет анкету на получение бонусной карты и может указать виртуальный номер — чтобы на него сыпался весь спам. То же самое верно, если он хочет разделить рабочие и личные звонки и сообщения.
Во-вторых, так называемый виртуальный номер можно использовать там, где нет возможности пользоваться сотовой связью, но есть интернет. Например, за рубежом — где заграничный роуминг, как правило, довольно дорогой, но можно найти бесплатный Wi-Fi.
А услуга виртуальной АТС вообще предназначена в первую очередь для бизнеса и предпринимателей, которым нужно одновременно совершать и принимать большое количество звонков. Ведь многоканальные виртуальные номера могут принимать и с них можно делать сотни вызовов, объяснил Генрих Девяткин.
То есть это то же самое, что завести сразу несколько сим-карт?
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У современных смартфонов есть ограничения — две физические сим-карты плюс, возможно, e-SIM, а виртуальных номеров может быть гораздо больше.
Условия же, на которых можно подключить виртуальный номер официального мобильного оператора, разнятся от компании к компании.
Арина Раксина