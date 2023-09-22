22 сентября, 11:04,
обновлено 22 сентября, 11:46

Жителей Севастополя попросили покинуть центр после удара по штабу ЧФ

Губернатор города Михаил Развожаев также предупредил о возможности повторной атаки

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя после ракетного удара по штабу Черноморского флота (ЧФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в радиусе двух кварталов. Пешеходов просят идти в обход территории штаба ЧФ, проезд также запрещен.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Он также предупредил о возможности повторной атаки.

Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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