Жителей Севастополя попросили покинуть центр после удара по штабу ЧФ

Губернатор города Михаил Развожаев также предупредил о возможности повторной атаки

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов просят местных жителей покинуть центральные улицы Севастополя после ракетного удара по штабу Черноморского флота (ЧФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция оцепила территорию штаба ЧФ в радиусе двух кварталов. Пешеходов просят идти в обход территории штаба ЧФ, проезд также запрещен.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок упал возле Севастопольского русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Он также предупредил о возможности повторной атаки.

Штаб Черноморского флота расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.