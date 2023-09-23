Путин поздравил с праздником организаторов и участников мероприятий, посвященных Дню тигра

По словам президента, этот день праздник обладает огромным просветительским потенциалом

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником организаторов, участников и гостей мероприятий, посвященных Дню тигра.

"Этот праздник по праву считается одним из наиболее ярких, значимых событий в общественной, культурной жизни российского Дальнего Востока и всей страны. Он всегда проходит на высоком организационном, творческом уровне, вовлекает в свою орбиту людей самых разных профессий и возрастов, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует сохранению нашего уникального природного богатства, кого искренне волнует судьба "хозяина амурской тайги", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной в воскресенье на сайте Кремля. - И конечно, отмечу, что такие масштабные, востребованные проекты обладают огромным просветительским, консолидирующим потенциалом".

Путин также выразил признательность ученым, биологам, работникам заповедников, егерям и волонтерам, благодаря подвижничеству которых реализуются серьезные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра, а в обществе укрепляется приверженность ценностям экологической культуры, бережному отношению к дикой природе.

В заключение президент пожелал адресатам добрых и незабываемых впечатлений.

24 сентября во Владивостоке пройдут мероприятия по случаю Дня тигра. Этот экологический праздник отмечают в столице Приморского края в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.