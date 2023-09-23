В Севастополе парк Учкуевка открыли после обнаружения обломков ракеты

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что обломки убраны

ТАСС, 23 сентября. Обломки сбитой ракеты, ранее обнаруженные в парке Учкуевка Севастополя, убраны. Территория открыта для посещения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Осколки убраны. Парк открыт", - написал он.

Ранее губернатор Севастополя сообщил, что ракетные обломки упали в районе причала у Сухарной балки после срабатывания системы ПВО в Севастополе. Также части сбитой ракеты были обнаружены в парке Учкуевка. Позже Развожаев дважды объявил об опасности ракетного удара и призвал жителей покинуть транспортные средства и использовать для укрытия цокольные этажи ближайших зданий или подземные переходы, тоннели. Ракетной опасности был дан отбой.