Джорджо Наполитано похоронят с госпочестями в ходе светской церемонии

Бывший президент Италии умер 22 сентября на 99-м году жизни

РИМ, 23 сентября. /ТАСС/. Похороны бывшего президента Италии Джорджо Наполитано состоятся во вторник, 26 сентября. Как сообщает газета Corriere della Sera, церемония пройдет на площади перед парламентом и будет носить светский характер. Почетному президенту, пожизненному сенатору, умершему 22 сентября на 99-м году жизни, будут отданы государственные почести. Во всех госучреждениях и дипломатических представительствах Италии в знак траура с сегодняшнего дня приспущены флаги.

Прощание с политиком, участником движения Сопротивления и в прошлом деятелем Коммунистической партии, начнется в Сенате в воскресенье и продолжится в понедельник, уточняет издание.

Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 годы. В 2013 году Наполитано стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Он ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.

Соболезнования по поводу его смерти выразили все видные итальянские политики, включая бывших премьеров - Марио Монти, которого назначил именно Наполитано после правительственного кризиса 2011 года, и Марио Драги. Папа Римский Франциск в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Наполитано был "истинным государственным деятелем". Местные наблюдатели отметили, что официальное заявление нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони, представляющей противоположный Наполитано политический фронт, было подчеркнуто сдержанным.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле в связи со смертью Наполитано. В годы президентства Наполитано неоднократно встречался с российским лидером. Он также приезжал в РФ в 2008 году.

С государственными почестями ранее в этом году похоронили бывшего премьер-министра сенатора Сильвио Берлускони, а также Арнальдо Форлани, возглавлявшего правительство с 1980 по 1981 годы. Обоих отпевали в церквях - первого в Кафедральном соборе Милана, второго - в папской базилике Святого Павла в Риме.