Глава МВД ФРГ распорядилась расширить проверки на границах с Польшей и Чехией

Сотрудники федеральной полиции активизируют выборочный контроль как на приграничной территории, так и иногда непосредственно на линии границы

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне ухудшения ситуации с нелегальной миграцией на границах с Польшей и Чехией распорядилась расширить проверки на особо проблемных участках на границе с двумя государствами. Об этом говорится в заявлении МВД ФРГ, опубликованном на его сайте.

Сотрудники федеральной полиции ФРГ, как отмечается в сообщении, активизируют выборочный контроль как на приграничной территории, так и иногда непосредственно на линии границы.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, выступая в Бундестаге, объявил, что дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией будет обеспечиваться немецкой таможней. В этих целях будет задействовано до 500 сотрудников правоохранительных органов. "После 2015 года Германия частично потеряла контроль над доступом в страну", - признал Линднер. "Такая ситуация не должна продолжаться", - резюмировал он.

Ранее газета Bild со ссылкой на источник сообщила, что Фезер не намерена вводить стационарный контроль на границах с Польшей и Чехией. Причина, как указывала газета, заключается в том, что введение такого рода контроля на границах глава МВД Германии должна зарегистрировать в ЕС. Только в таком случае проверки будут разрешены - как на границе между Германией и Австрией. В настоящее время, как пишет агентство DPA, глава МВД ФРГ не намерена подавать такого рода заявку в Еврокомиссию.

Со своей стороны, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat заявил, что власти Польши рассматривают возможность усиления контроля на границе с Германией из-за опасений возможного наплыва в республику нелегальных мигрантов с этого направления.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства сообщил, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".