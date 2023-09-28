Мурашко назвал стабильной ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов ранее сообщил, что эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 20% более чем в 35 городах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в РФ как стабильную и ровную. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В период начала учебного года, когда дети вернулись в школы, был определенный подъем заболеваемости. Больше контактов, больше общения. И это тут же отразилось. Сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение. Ну, в частности, и в Москве это ощутимо. Но в некоторых других регионах пока продолжается еще незначительный подъем. Это фактически сопровождается каждый год с началом учебного года. Но ситуация в целом стабильная и ровная", - сказал он.

В среду главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены на 20% более чем в 35 городах.