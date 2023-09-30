В новых регионах России отметят годовщину воссоединения с РФ

В новых субъектах в честь праздника пройдут торжественные мероприятия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская область отметят памятную дату воссоединения с РФ. В новых субъектах в честь праздника пройдут торжественные мероприятия, объявлены выходные дни.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в состав РФ на правах ее субъектов.

Дорога домой

Как сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, воссоединение было важнейшим историческим событием не только для самих новых регионов, но и для всей России в целом.

"Оно знаменовало окончание более чем 30-летнего периода, так сказать, стратегического отступления нашей страны на мировой военно-политической арене. Россия вновь без обиняков заявила о себе как о сверхдержаве, которая может и будет отстаивать свои интересы всеми доступными ей способами, без оглядки на реакцию недовольных. И это у нас хорошо получается. Для жителей Херсонской области вхождение региона в состав России открыло возможность перехода на совершенно иной, гораздо более высокий уровень жизни. Это как переехать из села в город, только сразу всей областью", - сказал Сальдо.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил ТАСС, что Дню воссоединения новых регионов с Россией предшествовал "большой путь". При этом города и поселки республики после ее вхождения в состав России "расцветают на глазах". "В 2022 году в республике началась большая стройка. За это время было восстановлено более 1 тыс. многоквартирных домов, в Алчевске завершены три первых новостройки. Также восстановлено более 60 лечебных учреждений, которые оснащены теперь современным медицинских оборудованием. Автопарк скорой помощи обновлен на 80%. Отремонтированы сотни километров дорог. Ремонтируются школы, детсады, преображается городское пространство - улицы, парки", - рассказал он.

Сенатор РФ от ЛНР Ольга Бас заявила, что для нее было "очень почетно и ответственно" голосовать в Совфеде за внесение изменений в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". С корреспондентом ТАСС она поделилась эмоциями после голосования по учреждению нового государственного праздника. "Эмоции? Конечно, счастья, радости, гордости за силу, смелость и настойчивость своих земляков, которые за восемь с половиной лет не только не отступили от своих принципов, но и укрепились в патриотизме и единении с Россией. Это новый праздник со слезами на глазах", - рассказала она.

Сенатор РФ от ЛНР Дарья Лантратова выразила уверенность в том, что в День воссоединения новых субъектов с Россией "искреннюю радость и воодушевление" испытывают жители всей страны. "Вместе мы стали сильнее. Новые регионы вернулись домой, принеся с собой многовековую историю, традиции, культуру. <…> Да, по многим направлениям впереди большая работа, но то, что качество жизни людей стало на порядок выше, это факт", - сказала она.

Власти Донецкой Народной Республики за год после вхождения ДНР в состав России подготовили необходимый задел для восстановления после боевых действий региона и дальнейшей его интеграции в российское правовое поле, считает председатель Народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога. "Позитивных событий [за год] очень много: по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина привлечены регионы-шефы с России. Можете посмотреть, какая огромная работа проведена: восстановлены дороги, инфраструктура, детские сады, школы, больницы, люди социально устроены, открыты МФЦ. Предстоит еще много-много работы в этом направлении, но начало за год у нас хорошее - задаток мы дали очень большой, показали, что умеем и хотим работать", - сказал Жога.

Огромный флаг и марки

В Мелитополе в честь годовщины Дня воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией представители молодежных движений развернут большой триколор. Отдельные праздничные мероприятия и раздача предметов символики пройдет в других населенных пунктах региона. В Акимовке и Черниговке состоится праздничный концерт "Мы с тобой, Россия, вместе навсегда!". В Бердянске пройдет торжественный марш молодежи с флагами России.

В Минкультуры Херсонской области сообщили, что ко Дню воссоединения новых регионов с Россией на левобережье Херсонщины подготовлена программа: на площади перед зданием администрации Геническа пройдет торжественное мероприятие "Мы вместе - 245 лет", на "Аллее сказок" - ярмарка сельхозпродукции, квесты, мастер-классы. Здесь будут работать аниматоры, для детей организуют рисование на асфальте. Выступят поэты, артисты филармонии, детские коллективы и спортсмены. Вечером в парке им. Т. Г. Шевченко пройдет праздничный концерт.

В Донецкой Народной Республике также пройдут мероприятия, приуроченные к памятной дате. "В субботу в городе состоится торжественное мероприятие в честь первой годовщины воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией. Планируем заложить "капсулу времени", чтобы наши потомки помнили об этом событии", - написал в своем телеграм-канале мэр Мариуполя Олег Моргун.

Также в республике в честь даты были выпущены специальные марки-виньетки, которыми можно украшать свои почтовые отправления. "В центре сцепки на фоне интерьера Георгиевского зала Кремля, где 30 сентября 2022 года состоялось подписание судьбоносного для Донбасса договора, размещены изображения страниц этого документа. Левая и правая марки, выполненные в стилистике городского пейзажа, изображают Донецк и Москву", - сообщили в пресс-службе почты.

Первая годовщина воссоединения Луганской Народной Республики с Россией пройдет без массовых развлекательных мероприятий из-за продолжающихся боевых действий в регионе, сообщил министр культуры республики Дмитрий Сидоров. При этом в Минтруде республики сообщали, что, согласно указу главы ЛНР, 30 сентября в республике - нерабочий праздничный день, жители региона будут отдыхать с 30 сентября по 2 октября.

Также праздничные дни в эти даты объявлены в Херсонской и Запорожской областях.

Праздник у соседей

В граничащей с ДНР Ростовской области также отметят День воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья с Россией. На центральных улицах Ростова-на-Дону волонтеры раздадут горожанам листовки с информацией о новом празднике и поздравлениями, а на площади Гагарина пройдет массовый флешмоб: молодежь в футболках цветов российского триколора выстроится в форме цифры 89 в знак единения с новыми регионами. Все акции пройдут под девизом "Мы стали сильнее, потому что мы вместе".

В Севастополе, как рассказали в управлении культуры городского правительства, Дню воссоединения новых регионов с Россией посвятят концерт "Мы единое целое", который пройдет на Приморском бульваре. На сцене, в частности, выступит заслуженная артистка России Юлия Панова. Также в праздничной программе предусмотрены бесплатные кинопоказы российских фильмов "Нюрнберг" Николая Лебедева и "Снегирь" Бориса Хлебникова.