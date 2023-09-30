На центральной площади Мелитополя развернули большой флаг РФ

В мероприятии приняли участие 30 представителей местного отделения "Молодой гвардии Единой России"

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители запорожских молодежных движений в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией развернули большой триколор на площади Победы в Мелитополе, передает корреспондент ТАСС.

В субботу в Мелитополе и других городах Запорожской области проходят торжества, посвященные годовщине воссоединения региона с Россией, что стало возможным благодаря прошедшему в сентябре 2022 года референдуму.

"Для нас это очень важное мероприятие, ровно год назад жители Запорожской области приняли очень важное для себя решение и проголосовали за присоединение к РФ. Сегодня мы развернули большой триколор. В мероприятии участвуют 30 представителей движения", - рассказала руководитель местного отделения "Молодой гвардии Единой России" Анастасия Золотова.

Праздничные мероприятия пройдут и в других городах и районах области. Так, в Акимовке и Черниговке днем состоятся праздничные концерты. В Бердянске молодежь пройдет торжественным маршем с флагами России.