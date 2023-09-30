На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией

Мероприятие завершилось коллективным исполнением гимна Российской Федерации

НИКОСИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Представители многочисленной русскоязычной общины Кипра и их друзья-киприоты собрались у Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии, чтобы вместе отметить годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Многие участники митинга держали в руках российские триколоры, флаги Кипра и транспаранты с надписями на греческом языке "Нет НАТО - нет войны", "Нет финансированию ВСУ для убийства невинных людей".

"Это важный для всех нас день, когда новые регионы влились в братскую семью народов многонациональной России. Очень важно то, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не забываем и не бросаем в беде своих соотечественников", - заявил, обращаясь к собравшимся, посол России на Кипре Мурат Зязиков. "Наш народ всегда был, есть и будет единым. Как и вся Россия, эти новые территории будут и конкурентоспособными, и инновационными, развиваясь вместе с остальными нашими братскими народами", - подчеркнул дипломат.

Рядом с РЦНК размещена уличная экспозиция информационных баннеров, рассказывающих о воссоединении новых регионов с РФ. Жители и гости Никосии смогут познакомиться с ней еще в течение нескольких дней. В российском центре также прошел православный молебен у иконы "Живоносный Источник", увеличенная копия которой была специально изготовлена российскими соотечественниками к этой дате. По мнению руководства Координационного совета российских соотечественников Кипра, эта икона наилучшим образом отражает суть воссоединения. "По преданию, чистые воды живоносного источника побеждают смерть. Объединяясь, капли создают мощный поток, который сметает все преграды на своем пути, даруя жизнь", - пояснил глава совета Дмитрий Апраксин.

Мероприятие завершилось коллективным исполнением гимна России.