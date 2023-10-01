В Праге переименовали улицу маршала Конева

Теперь она носит название в честь первого старосты столичного района Жижков Карела Хартига

ПРАГА, 1 октября. /ТАСС/. Улица Конева перестала существовать в Праге. С воскресенья она носит название в честь первого старосты столичного района Жижков Карела Хартига (1833-1905). Замена табличек с названием улицы начнется в понедельник, сообщил новостной портал denikn.cz.

Городской совет Праги (высший орган муниципального самоуправления столицы) утвердил 19 июня принятое за год до этого решение совета района Прага-3 переименовать с 1 октября находящуюся на его административной территории улицу, названную в честь Маршала Советского Союза Ивана Конева (1897-1973). Она появилась в чешской столице в 1946 году.

Улицу назвали в честь советского полководца, войска которого 9 мая 1945 года завершили освобождение Праги от нацистов. На этой улице, длина которой составляет примерно 3,4 км, проживают около 5 тыс. граждан. В связи с ее переименованием им предстоит поменять все документы, где указан их адрес.

В мае 2022 года Конева лишили статуса почетного гражданина Праги, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. В качестве причины этого шага была названа деятельность советского военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к событиям 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии. В апреле 2020 года в депозитарий перенесли памятник маршалу, установленный в 1980 году на площади Интербригады в районе Прага-6.