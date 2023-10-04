Премьер Таиланда выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Бангкоке

Сеттха Тхависин написал, что "хотел бы предложить свою поддержку родственникам погибших и всем тем, кто был ранен"

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в результате стрельбы в торговом центре в Бангкоке.

"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто погиб в результате инцидента со стрельбой в торговом центре Siam Paragon. Я хотел бы предложить свою поддержку родственникам погибших и всем тем, кто был ранен", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным газеты Khaosod, таиландский премьер также выразил соболезнования послам Китая, Лаоса и Мьянмы, чьи граждане пострадали в результате стрельбы.

Экстренные службы получили во вторник сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке в районе 16:20 по местному времени (12:20 мск). Позднее стало известно, что стрелком оказался 14-летний подросток, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил свои мотивы некими голосами, которые управляли его действиями. Столичная полиция проинформировала, что в результате происшествия погибли граждане Китая и Мьянмы. Еще пять человек пострадали, среди них - граждане Китая, Лаоса и Таиланда.

В консульской службе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что "данных о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало".

Siam Paragon находится в центре Бангкока и является одним из самых популярных торговых центров столицы, который ежедневно посещают тысячи туристов. В среду торговый центр начал работу по обычному расписанию.