Причиной смерти режиссера дубляжа Максакова могла стать острая сердечная недостаточность

Он умер 5 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Острая сердечная недостаточность, предварительно, стала причиной смерти российского режиссера дубляжа Вячеслава Максакова, который умер 5 октября в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, причиной смерти Вячеслава Максакова стала острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства. По его словам, тело режиссера в квартире на улице Генерала Белобородова нашел племянник.

Ранее о смерти режиссера сообщили ТАСС в Гильдии кинорежиссеров России.

Вячеслав Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Льва Кулешова). Работал режиссером, вторым режиссером и ассистентом режиссера, снялся в эпизодических ролях в фильмах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник". Являлся автором сценариев некоторых собственных фильмов.

С его помощью были озвучены известные зарубежные фильмы "Догма", "Кокаин", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Запах женщины", "Мальчишник в Вегасе", "Мемуары гейши", "Ван Хельсинг", "Евротур" и другие.