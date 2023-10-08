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Палестино-израильский конфликт

"Азербайджанские авиалинии" с 10 октября возобновят рейсы в Тель-Авив и обратно

В азербайджанском МИД ранее заявили, что не знают точного числа граждан страны, которые в настоящее время находятся в Израиле, потому что большинство из них имеет двойное гражданство

БАКУ, 8 октября. /ТАСС/. Компания "Азербайджанские авиалинии" с 10 октября возобновит рейсы в Тель-Авив и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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"Начиная с 10 октября компания "Азербайджанские авиалинии" возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу перевозчик отменил запланированные на 8 октября рейсы в Тель-Авив и обратно в связи с событиями в Израиле. В компании также сообщили о приостановлении продажи билетов в этом направлении до дополнительного уведомления.

В МИД Азербайджана информационному агентству APA заявили, что не знают точного числа граждан страны, которые в настоящее время находятся в Израиле, потому что большинство из них имеет двойное гражданство. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что погибших и раненых среди азербайджанских граждан нет, обращений об эвакуации поступало очень мало, желающие могут вылететь из Израиля регулярными рейсами.

  

Теги:
АзербайджанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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