9 октября, 07:18,
обновлено 9 октября, 07:31

Автодорожную часть Крымского моста полностью закроют днем 10 октября

Минтранс сообщил, что будут проводить дорожно-строительные работы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Движение по автомобильной части Крымского моста будет полностью закрыто с 10:00 до 17:00 в связи с проведением дорожно-строительных работ, говорится в сообщении Минтранса РФ.

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"10 октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 10:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - отметили в Минтрансе.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что полностью открыть движение на мосту планируется к 1 ноября. При этом левая часть моста была открыта для движения автомобилей в сентябре с опережением сроков.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. 

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