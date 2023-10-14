В аэропорту Сочи сообщили, что пять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за БПЛА

С 7:25 он работает в штатном режиме, уточнили в пресс-службе организации

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Пять рейсов перенаправили на запасные аэродромы из-за атаки беспилотников над Черным морем у Кубани. С 7:25 аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе.

"Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи временно ограничивались полеты. На запасные аэродромы ушли пять рейсов, с 7:25 мск аэропорт работает в нормальном режиме. Рейсы принимаются и отправляются по расписанию", - говорится в распространенном сообщении.

Пассажирам рекомендуется перед полетом внимательно следить за информацией на онлайн-табло на сайте аэропорта и за аудиообъявлениями в терминале.

Как сообщали в Минобороны России, около 07:10 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края. Пострадавших и разрушений в Сочи нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.