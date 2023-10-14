В ВОЗ назвали эвакуацию больниц с севера Газы смертным приговором для пациентов

Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу, отметили в организации

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Требование Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа равносильно смертному приговору для больных и раненых. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Распоряжения Израиля об эвакуации больниц в северной части Газы - это смертный приговор для больных и раненых", - отметили в женевской штаб-квартире ВОЗ. Эта организация "решительно осуждает" эти распоряжения, касающиеся 22 больниц, в которых на севере Газы лечатся более 2 тыс. пациентов. "Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения усугубит нынешнюю гуманитарную и связанную с общественным здравоохранением катастрофу", - говорится в заявлении.

ВОЗ призвала Израиль "немедленно отменить распоряжения об эвакуации в отношении больниц".

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения. Президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Иордании заявил, что отвергает "насильственное перемещение" населения Газы.