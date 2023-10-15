В ФРГ призвали сажать в тюрьму на срок не менее шести месяцев за проявление антисемитизма

Глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт считает, что те, кто не поддерживает право Израиля на существование, больше не должны иметь возможность получить убежище или другой статус защиты в Германии

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт на фоне эскалации палестино-израильского конфликта выступил за ужесточение наказания за антисемитские и антиизраильские высказывания. Любой, кто принимает участие в демонстрациях в качестве сторонника радикального палестинского движения ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму на срок не менее шести месяцев, считает парламентарий.

"В Германию завезены антисемитизм и ненависть к Израилю. Необходим решительный и последовательный курс в отношении ненавидящих евреев и Израиль", - заявил Добриндт газете Bild am Sonntag. У ХСС есть жесткий план из четырех пунктов против сторонников антисемитизма в Германии. Любой, кто выступает против Израиля, должен быть приговорен как минимум к шести месяцам тюремного заключения, а антисемитизм должен быть классифицирован как особо тяжкий случай подстрекательства к мятежу, считают в ХСС.

Кроме того, лица, которые не поддерживают право Израиля на существование, больше не должны иметь возможность получить убежище или другой статус защиты в Германии. Сторонники терроризма с двойным гражданством должны быть лишены немецкого паспорта. Для них также следует ввести запрет на проживание в Германии. Немецкое гражданство может получить только тот, кто признает и заявляет о праве Израиля на существование, подчеркнули в Христианско-социальном союзе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 2,4 тыс. палестинцев, ранены около 9,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.