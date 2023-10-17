В Петербурге может вырасти число легальных полетов беспилотников

В городе завершилось действие запрета на использование БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Число легальных полетов дронов может вырасти в Санкт-Петербурге после завершения действия запрета на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ГК "Геоскан" Алексей Юрецкий.

"Запрет закончился. Возможно, после его снятия количество полетов увеличится. По крайней мере, многие ждали возможности проводить тестовые облеты", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту, власти Петербурга выдали 72 разрешения на полеты беспилотным воздушным судам с начала 2023 года. В комитете также отметили, что введением и снятием запретов на полеты БПЛА занимается оперативный штаб при правительстве Петербурга.

Запрет на запуски дронов в городе вступил в силу в мае 2023 года, после чего несколько раз продлевался, в последний раз - до 30 сентября. После этой даты оперштаб не заявлял о продлении запрета.​​​​​​