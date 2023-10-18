В МККК напомнили о том, что больницы должны быть защищены

В свою очередь международная гуманитарная организация "Врачи без границ" расценила "бомбардировку" больницы в Газе как "резню"

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Больницы должны быть защищены, как того требует международное гуманитарное право. Об этом заявила женевская штаб-квартира Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с сообщениями о разрушении госпиталя в секторе Газа и гибели сотен людей.

В комитете подчеркнули, что испытывают "потрясение и ужас". "Больницы должны быть убежищем для сохранения человеческой жизни, а не местом смерти и разрушения, - говорится в заявлении. - Ни один пациент не должен быть убит на больничной койке. Ни один врач не должен погибнуть, пытаясь спасти других". "Больницы должны быть защищены международным гуманитарным правом", - резюмировали в МККК.

В свою очередь международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) в опубликованном в Женеве заявлении расценила "бомбардировку" больницы в Газе как "резню". "Это резня, и это абсолютно неприемлемо", - подчеркнула она. Как отметили в MSF, "ничто не оправдывает это шокирующее нападение на больницу и ее многочисленных пациентов и работников здравоохранения, а также людей, искавших там убежища".