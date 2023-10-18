18 октября, 14:11
Палестино-израильский конфликт

Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов у посольства США в Ливане

© Дмитрий Зеленин/ ТАСС

Полицейские перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров

БЕЙРУТ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские формирования и военнослужащие ливанской армии использовали водометы и слезоточивый газ против активистов, прибывших на митинг к зданию посольства США в пригороде ливанской столицы Авкар. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, силовики перегородили проходы к территории дипмиссии за несколько сотен метров.

Читайте также
Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

Сторонники шиитского движения "Амаль" и "Хезболлах" прибыли в Авкар на мотоциклах и автобусах. Они бросают в силовиков камни и запускают время от времени петарды. В ответ летят гранаты со слезоточивым газом, как только демонстранты пытаются приблизиться к заграждениям.

Практически все уличное пространство на подступах к посольству находится в дыму. Активисты пока не покидают Авкар.

Попытка штурма заграждений у территории посольства США была предпринята ранним утром после сообщений об ударе израильских ВВС по больнице в секторе Газа. Армия и силы безопасности разогнали толпу, применив спецсредства. 

Теги:
СШАЛиванПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация