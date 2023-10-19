Любови Соболь грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Штраф может составить до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бывшей сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) Любови Соболь (признана в РФ иноагентом) грозит штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Симоновском районном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление сведений иностранным агентом в уполномоченный орган) в отношении Л. Э. Соболь", - сообщили в суде. Дата заседания пока не назначена. По этой статье ей грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы, признав ее виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе этого года. Ранее ее приговорили к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. После этого она покинула Россию.