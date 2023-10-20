Патриарх Кирилл призвал поддержать УПЦ из-за попытки ее запрета

Он отметил, что Украинская православная церковь остается лишена эффективной юридической защиты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церкви мира и международные организации поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с рассмотрением украинским парламентом законопроекта о ее запрете. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Прошу вас принять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской православной церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", - говорится в сообщении.

Как отмечает патриарх, меры по предотвращению беззакония можно принять до того, как законопроект рассмотрят в последующих чтениях, а также перед тем, как он вступит в силу и начнет действовать. Он добавил, что УПЦ остается лишена эффективной юридической защиты в условиях угрозы жизни и здоровью верующих. По его мнению, такую ситуацию создали религиозные экстремисты при попустительстве властей.

Послание патриарха направили Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества, патриарху Коптской церкви и другим главам мировых церквей. Его отправили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генсекретарю ОБСЕ Хельге Шмид, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе.

"Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине <...> не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской православной церкви как централизованной структуры, а также всех ее епархий, приходов и монастырей по отдельности", - заявил патриарх Кирилл. Он добавил, что принятию этого законопроекта на Украине предшествовал комплекс мер, который был направлен против каноничной церкви на Украине: клеветническую антицерковную кампанию в национальных СМИ, захваты храмов с применением грубого насилия к духовенству и верующим, возбуждение многочисленных фиктивных уголовных дел, давление на епископат со стороны спецслужб, попытки захвата колыбели русского монашества.