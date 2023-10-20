Степашин прокомментировал законопроект о запрете УПЦ на Украине

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин отметил, что "такого не делали даже нацисты"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви является беспрецедентным актом и "позором для Украины". Об этом заявил ТАСС председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) и Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Это позор для Украины. Такого не делали даже нацисты. Вот все, что можно сказать по этому поводу", - сказал Степашин, отвечая на просьбу прокомментировать действия украинских властей.

Председатель ИППО в пятницу принял участие в открытии выставки "Непобедимый адмирал - непобедимая Россия: святой праведный воин Федор Ушаков" в здании МИД РФ.

В четверг Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского, который позволяет запретить Украинскую православную церковь. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.