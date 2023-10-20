Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в храме Газы

Он надеется на скорейшее выздоровление пострадавших и раненых

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание Иерусалимскому патриарху Феофилу III, в котором выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и серьезными разрушениями в храме святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

"С глубокой печалью узнал о многочисленных жертвах и серьезных разрушениях, произошедших в храмовом комплексе святого Порфирия в результате боевых действий в секторе Газа. От всего сердца сопереживаю Вашему Блаженству, членам Святогробского братства и всей вашей боголюбивой пастве, выражаю искренние соболезнования родственникам погибших", - говорится в послании.

Патриарх выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших и раненых в результате трагедии.

Ранее архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой "по офисам и входу в монастырь [Святого Порфирия]". По его словам, в результате ракетного удара все здание рухнуло. Священник отметил, что внутри находилось много христиан, среди них есть раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви Святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением. МИД Палестины на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что два человека, в том числе ребенок, погибли после обстрела греческой православной церкви в секторе Газа. По данным ведомства, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.