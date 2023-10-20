ВОЗ заявила, что нехватка воды в больницах Газы ставит под угрозу жизнь 3,5 тыс. пациентов

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Яшаревич сообщил, что больницы переполнены, но продолжают принимать раненых

ЖЕНЕВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Нехватка воды в медицинских учреждениях в секторе Газа ставит под непосредственный риск жизнь более 3,5 тыс. пациентов. Больницы переполнены, но продолжают принимать раненых, заявил ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

"Больницы переполнены и перегружены. Медицинские учреждения продолжают принимать раненых пациентов и работают сверх пределов своих возможностей", - отметил он, добавив, что "нехватка воды в больницах ставит под непосредственный риск жизни более 3,5 тыс. стационарных пациентов в 35 больницах по всему сектору Газа".

"Вода необходима для обеспечения должного санитарного состояния стационарных палат, операционных и отделений неотложной помощи. Это важно для профилактики внутрибольничных инфекций и предотвращения вспышек заболеваний в больницах", - пояснил официальный представитель ВОЗ. По его словам, остро не хватает стерилизованных физиологических растворов, необходимых для обработки ран и для поддержания жизни пациентов при катетеризации, во время хирургических операций и при лечении в отделениях интенсивной терапии.

Для обеспечения основных функций пяти основных больниц Газы требуется 150 тыс. литров топлива, продолжил Яшаревич. Больницы "вынуждены нормировать истощающиеся запасы топлива". Отключение резервных генераторов в больницах "поставит под угрозу жизни тысяч пациентов".

На складе ВОЗ в Газе "не осталось расходных материалов и оборудования", отметил официальный представитель. Поскольку число раненых быстро растет, запасы лекарств быстро истощаются. Это относится как к запасам, необходимым для неотложной помощи, лечения травм и проведения хирургических операций, так и к медикаментам, требующимся для лечения 350 тыс. пациентов с неинфекционными заболеваниями, для акушерской помощи, проведения диализа почек, лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

Яшаревич обратил внимание также на "огромную потребность в местных анестетиках (лидокаин, мепивакаин), в препаратах для общей анестезии при хирургических операциях (седативные и снотворные средства, газы), в морфине. В банках крови осталось запасов только на две недели. Часть медицинского оборудования в больницах не функционирует, что осложняет оказание помощи больным и раненым. Так, больница Аль-Шифа нуждается в диагностическом базовом цифровом рентгене и оборудовании для компьютерной томографии. Более двух третей учреждений первичной медико-санитарной помощи министерства здравоохранения в настоящее время закрыты.