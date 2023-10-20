20 октября, 18:10

Минюст включил в реестр иноагентов дипломата Кунадзе

Здание Министерства юстиции РФ. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание Министерства юстиции РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным ведомства, он "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС России"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов дипломата, экс-замминистра иностранных дел РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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"Г.Ф. Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в сообщении.

В реестр также включили политолога Михаила Савву и главного редактора издания "Довод", тоже ранее внесенного в реестр иноагентов, Илью Косыгина. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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