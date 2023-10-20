Минюст включил в реестр иноагентов дипломата Кунадзе

По данным ведомства, он "распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС России"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов дипломата, экс-замминистра иностранных дел РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Г.Ф. Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в сообщении.

В реестр также включили политолога Михаила Савву и главного редактора издания "Довод", тоже ранее внесенного в реестр иноагентов, Илью Косыгина.