21 октября, 07:29
Палестино-израильский конфликт

В Газе с начала конфликта погибли 17 сотрудников БАПОР

Как сообщили в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, "реальная цифра, скорее всего, будет выше"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с начала обострения в октябре палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил глава БАПОР Филипп Лаццарини.

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"На данный момент подтверждена гибель в секторе 17 наших коллег. К сожалению, реальная цифра, скорее всего, будет выше", - приводит Agence France-Presse заявление Лаццарини.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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