БАПОР сообщило о нехватке топлива, нужного для оказания медпомощи в Газе

Представитель организации Тамара Альрифай отметила, что гуманитарная помощь, поступившая в город на выходных, - это "лишь малая часть" необходимого гражданам

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Сектор Газа испытывает острую нехватку топлива, необходимого для отопления, очищения воды и оказания медицинской помощи. Об этом сообщила представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Тамара Альрифай в интервью телеканалу CNN.

"Без топлива Газе не обойтись - нельзя запустить установку для опреснения воды, чтобы получить чистую питьевую воду, нельзя обогреть больницы и включить оборудование, необходимое для спасения жизни людей", - отметила она. По ее словам, гуманитарная помощь, поступившая в Газу на выходных, - это "лишь малая часть" того, что нужно примерно 400 тыс. проживающим на ее территории гражданам.

Альрифай напомнила, что до начала текущего обострения в анклав регулярно поступала гуманитарная помощь, в том числе топливо. В тех грузовиках, которые прошли в Газу после 7 октября, топлива не было. "Мы очень надеемся на постоянный и беспрепятственный доступ грузовиков [с гуманитарной помощью и топливом] через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в Газу", - указала она.

Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини 22 октября в интервью телекомпании CBS заявил, что, по подсчетам агентства, топливо закончится в секторе Газа в течение ближайших трех-четырех дней.

17 грузовиков с гуманитарной помощью 22 октября проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом. Днем ранее в Газу через погранпереход въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Как сообщил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на представителя погранперехода со стороны сектора Газа, доставленная накануне помощь может покрыть "примерно 3% потребностей" жителей анклава.