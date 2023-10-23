В Свердловской области заявили о завершении пожароопасного сезона

В регионе за 2023 год потушили более 1 тыс. лесных пожаров на площади более 350 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Пожароопасный сезон 2023 года завершен в Свердловской области в связи с понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Пожароопасный сезон 2023 года завершен 23 октября, приказ об этом подписал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов. Решение связано с понижением среднесуточных температур и снижением пожарной опасности в лесах", - говорится в сообщении.

По данным министра, сотрудники лесничеств, лесных парков и заповедников начинают подводить итоги прошедшего пожароопасного периода. А "Уральская авиабаза" переходит на межсезонный режим работы.

По официальным данным, в регионе за 2023 год потушены более 1 тыс. лесных пожаров на площади более 350 тыс. га.

О крупных пожарах в регионе

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорели 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.

В июле в селе Шайдуриха также из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.