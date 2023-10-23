Опрос показал, что уровень доверия правительству Израиля упал до 20-летнего минимума

Всего 20,5% израильтян еврейского происхождения доверяют кабмину Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Рейтинг доверия правительству Израиля под руководством Биньямина Нетаньяху упал до минимальных показателей за последние 20 лет. Это следует из данных опроса, проведенного Израильским институтом демократии, их приводит газета The Times of Israel.

Результаты опроса демонстрируют, что всего 20,5% израильтян еврейского происхождения и 7,5% граждан арабского происхождения доверяют кабмину Нетаньяху, в то время как в июне 2023 года эти показатели составляли 28% и 18% соответственно.

Ранее в понедельник газета Yedioth Ahronoth опубликовала исследования Еврейского университета в Иерусалиме, согласно которым 75% граждан Израиля уверены, что именно правительство Нетаньяху несет ответственность за произошедшее 7 октября нападение палестинского радикального движения ХАМАС.

13 октября газета The Times of Israel сообщила, что не менее 48% опрошенных граждан Израиля хотели бы видеть премьером страны экс-министра обороны Бени Ганца, а не нынешнего главу правительства. Согласно исследованию, за то, чтобы действующий премьер оставался на посту, высказались всего 29% граждан Израиля, а уровень поддержки политики Нетаньяху после обострения вооруженного конфликта с ХАМАС снизился до 42%.

В то же время опрошенные скорее положительно оценивали фигуры глав силовых структур: так, действия начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви одобряли 57% опрошенных, а решения министра обороны Йоава Галанта поддерживали 54%. Кроме того, по меньшей мере 71% граждан Израиля полностью или частично доверяли Армии обороны Израиля в вопросе защиты государства, несмотря на трагические события, произошедшие 7 октября.