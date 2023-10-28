ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 за 28 дней в двух регионах

Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 502 тыс. человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 25 сентября по 22 октября, более 4,7 тыс. умерли. В целом в мире заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущими четырьмя неделями на 42%, а смертность - на 43%. Вместе с тем рост заболеваемости зарегистрирован в Юго-Восточной Азии (ЮВА) на 14% и Европе - на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели выявили 502 234 случая заражения и 4 739 летальных исходов.

Данные ВОЗ свидетельствуют о неоднородной картине заболеваемости и смертности в регионах. В ЮВА число новых случаев ковида выросло за четыре недели на 14%, смертность увеличилась почти в 11 раз. В Европе зафиксировали рост заболеваемости на 10%, тогда как смертность уменьшилась на 45%. В США заболеваемость уменьшилась на 83%, а смертность - на 68%. В Африке зарегистрировано на 67% меньше заболевших и на 50% меньше умерших. В Восточном Средиземноморье заболело на 11% меньше людей, а число летальных исходов выросло на 55%.

Больше всего заболевших за четыре недели выявили в Италии - 141 255. Далее следуют Россия (83 765), Сингапур (61 230), Великобритания (53 280) и Румыния (30 585). В Индии зарегистрировано больше всего умерших - 1 260. Далее идут Италия (560), Россия (172), Швеция (138) и Австралия (120).

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 25 октября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 771 549 718 случаев заражения коронавирусом и 6 974 473 летальных исхода. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.