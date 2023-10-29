На трассе Пермь - Екатеринбург восстановили движение автобусов и грузовиков

Речь идет об участке протяженностью почти 200 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Ограничение движения пассажирского транспорта и грузовиков, введенное из-за непогоды на участке протяженностью почти 200 км на трассе Пермь - Екатеринбург, снято. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Все ограничения сняты, движение транспорта восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ограничения ввели в воскресенье вечером на участке с 160-го по 352-й км федеральной трассы Р-242 - от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Здесь фиксировались сильные снежные осадки, ветер и ограниченная видимость.