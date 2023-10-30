На участке трассы Пермь - Екатеринбург вновь ограничили движение грузовиков и автобусов

Ограничения ввели в связи с непогодой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Ограничение движения введено на участке трассы Пермь - Екатеринбург из-за метели. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении частичных ограничений движения транспорта (грузовые автомобили и пассажирский транспорт) на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург с 160-го по 352-й км (от Красноуфимского района до г. Екатеринбург) в связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением обильных снежных осадков, сильного ветра и ограниченной видимостью", - говорится в сообщении.

Ограничение движения на этом участке вводилось накануне, позже было снято.

Также в ведомстве напомнили, что сотрудники ДПС работают в усиленном режиме. "Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112", - сказали в ГИБДД.