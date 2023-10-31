В ЦИК работают над переходом на отечественное программное обеспечение

В пресс-службе комиссии рассказали, что уже завершена модернизация системы передачи данных, полностью реализованная на базе российского телекоммуникационного оборудования и средствах защиты информации

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прорабатывает вопрос перехода на использование отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комиссии.

Ранее на отечественное программное обеспечение перешла Госдума, 4 октября ее председатель Вячеслав Володин сообщил ТАСС, что аппарат нижней палаты приобрел для депутатов и государственных служащих парламента 1 800 лицензий отечественных аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office.

"ЦИК России прорабатывает вопрос перехода на использование российского офисного программного обеспечения. Предусмотрено использование преимущественно отечественного телекоммуникационного и сетевого оборудования, вычислительной техники, а также российского общесистемного программного обеспечения - операционных систем, систем управления базами данных, платформ виртуализации, средств защиты информации", - рассказали в пресс-службе комиссии.

При этом в ЦИК сообщили, что уже завершена модернизация системы передачи данных, полностью реализованная на базе российского телекоммуникационного оборудования и средствах защиты информации. "Также завершается оборудование центров обработки данных российскими серверами и системами хранения данных", - добавили в ЦИК.

Помимо этого, в Центризбиркоме напомнили о готовящемся распоряжении главы комиссии Эллы Памфиловой о запрете использования IPhone и IPad членам ЦИК и сотрудникам аппарата в служебных целях. "В части запрета использования техники Apple - распоряжение председателя ЦИК России Э. А. Памфиловой находится в финальной стадии проработки", - сказали в пресс-службе.