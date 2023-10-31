31 октября, 08:23
Пандемия COVID-19

Данные о распространении коронавируса в России будут размещать на "Объясняем.рф"

Сообщения будут публиковаться на сайте в разделе "Стопкоронавирус"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Информацию о ситуации с распространении ковида в России в ближайшее время начнут размещать в разделе сайта "Объясняем.рф", сообщается на портале "Стопкоронавирус.рф".

Читайте также
Эксплейнер
"Пирола", "эрис", "кракен". Что известно о новых вариантах коронавируса

"Уважаемые пользователи, теперь всю актуальную информацию о COVID-19 вы можете получить на портале "Объясняем.рф" в разделе "Стопкоронавирус". Для вашего удобства в ближайшее время мы настроим переадресацию, соответствующий раздел "Объясняем.рф" будет доступен по привычному адресу стопкоронавирус.рф", - говорится в сообщении.

Правительство России запустило сайт "Стопкоронавирус.рф" для информирования о распространении вируса COVID-19 в стране в марте 2020 года. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация