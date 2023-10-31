В Винницкой области усилили противоэпидемические меры из-за вспышки гепатита А

В регионе в том числе временно запретили проведение ярмарок и массовых мероприятий по реализации продукции домашнего производства

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Противоэпидемические меры усилены в Винницкой области в центральной части Украины из-за вспышки вирусного гепатита А, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

"Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические меры усилены. В области усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на данный момент в больницах области остаются 144 пациента, еще 42 выписаны. Также в регионе проводят вакцинацию медиков, задействованных в ликвидации заболевания, и дополнительные проверки на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами. Накануне Кузин назвал вспышку гепатита А в Виннице ЧС областного масштаба.

В понедельник в департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой областной администрации сообщили, что за неделю число заболевших гепатитом А в Виннице выросло втрое. 27 октября Винницкий горсовет перевел школы на дистанционное обучение в связи со стремительным ростом числа заболевших. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной заражения стала вода из неустановленного источника. Возбуждено уголовное дело.