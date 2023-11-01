В Москве ремонт кинотеатров "Юность" и "Звезда" планируют завершить в 2024 году

По словам гендиректора "Москино" Натальи Мокрицкой, здание "Юности" полностью обновят и оснастят новым оборудованием

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Кинотеатры "Юность" и "Звезда", находящиеся на ремонте, планируется открыть для зрителей в следующем году, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Звезда" - это старый московский кинотеатр, расположенный в жилом доме на улице Земляной Вал. <...> В следующем году "Звезде" исполнится 70 лет, и я надеюсь, что к этой круглой дате он откроется. Кинотеатр "Юность" тоже планируем открыть в следующем году, это один из старейших и любимых московских кинотеатров", - сказала Мокрицкая.

Она уточнила, что здание "Юности", которое находится в районе метро "Октябрьское поле", полностью обновят и оснастят новым оборудованием. Мокрицкая добавила, что "Москино" передали кинобиблиотеку имени Василия Андреевича Жуковского в Лялином переулке, она получила название "Москино Жуковский". Теперь в ней будут не только выдавать книги про кино, но также заработает лекторий и кинотеатр с одним залом. "Думаю, что площадка откроется к Новому году, мы сейчас завершаем там ремонт", - сказала она.