2 ноября, 06:21
Палестино-израильский конфликт

NYT: недовольные обвинениями в антисемитизме студенты в Нью-Йорке ушли с лекции Клинтон

По данным издания, их действия были спланированы заранее

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке ушли с лекции экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против того, что вуз якобы был причастен к обвинению в антисемитизме учащихся, посчитавших Израиль виновным в текущем обострении на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

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Как отмечает издание, около 30 студентов из примерно 300 присутствовавших покинули зал, где проходила совместная лекция Клинтон и декана Колумбийской школы международных отношений и связей с общественностью Керен Ярхи-Мило, посвященная участию женщин в миротворческом процессе. По данным NYT, действия студентов были спланированы заранее.

Таким образом, пишет газета, они выразили свое недовольство тем, что на прошлой неделе фотографии учащихся, которые подписали письмо с обвинениями в адрес Израиля, появились на фургоне с надписью "Главные антисемиты Колумбийского университета" возле вуза. По мнению студентов, учебное заведение причастно к этому, поскольку фото были взяты с внутренней онлайн-платформы учебного заведения.

Помимо студентов, покинувших лекции, свое недовольство высказали еще несколько десятков учащихся, собравшихся возле зала. Они требовали "немедленно оказать юридическую поддержку пострадавшим студентам" и "обеспечить их безопасность, благополучие и неприкосновенность частной жизни". Как пишет газета, к моменту окончания лекции присутствовавшие затихли в ожидании, что Клинтон и Ярхи-Мило выйдут из аудитории и пройдут мимо них, однако, судя по всему, отмечает NYT, лекторы покинули здание через другой выход.

Ранее газета сообщала, что более 30 студенческих объединений опубликовали в социальных сетях в ночь атаки ХАМАС на Израиль открытое письмо, в котором выступили с утверждением, что Израиль несет "полную ответственность за происходящее насилие". В этом письме не были указаны имена составивших его студентов. Но через несколько дней их личные данные начали появляться в Интернете на специальных сайтах, на которых организация Accuracy in Media призвала наказать авторов письма. Возле Гарвардского университета также появилась машина с их фотографиями, именами и надписью "Главные антисемиты Гарварда".

Позднее данные студентов, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, также были опубликованы на сайте одного из выпускников Стэнфорда Максвелла Мейера, составившего "список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Сайт был удален из поисковика Google и приложения с базами данных Notion, но информация успела попасть в другие источники.

В новость была внесена правка (09:31 мск) - передается с уточнением в четвертом абзаце, верно - покинули здание. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтКлинтон, Хиллари
© Информационное агентство ТАСС
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