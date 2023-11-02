NYT: недовольные обвинениями в антисемитизме студенты в Нью-Йорке ушли с лекции Клинтон

По данным издания, их действия были спланированы заранее

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке ушли с лекции экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против того, что вуз якобы был причастен к обвинению в антисемитизме учащихся, посчитавших Израиль виновным в текущем обострении на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, около 30 студентов из примерно 300 присутствовавших покинули зал, где проходила совместная лекция Клинтон и декана Колумбийской школы международных отношений и связей с общественностью Керен Ярхи-Мило, посвященная участию женщин в миротворческом процессе. По данным NYT, действия студентов были спланированы заранее.

Таким образом, пишет газета, они выразили свое недовольство тем, что на прошлой неделе фотографии учащихся, которые подписали письмо с обвинениями в адрес Израиля, появились на фургоне с надписью "Главные антисемиты Колумбийского университета" возле вуза. По мнению студентов, учебное заведение причастно к этому, поскольку фото были взяты с внутренней онлайн-платформы учебного заведения.

Помимо студентов, покинувших лекции, свое недовольство высказали еще несколько десятков учащихся, собравшихся возле зала. Они требовали "немедленно оказать юридическую поддержку пострадавшим студентам" и "обеспечить их безопасность, благополучие и неприкосновенность частной жизни". Как пишет газета, к моменту окончания лекции присутствовавшие затихли в ожидании, что Клинтон и Ярхи-Мило выйдут из аудитории и пройдут мимо них, однако, судя по всему, отмечает NYT, лекторы покинули здание через другой выход.

Ранее газета сообщала, что более 30 студенческих объединений опубликовали в социальных сетях в ночь атаки ХАМАС на Израиль открытое письмо, в котором выступили с утверждением, что Израиль несет "полную ответственность за происходящее насилие". В этом письме не были указаны имена составивших его студентов. Но через несколько дней их личные данные начали появляться в Интернете на специальных сайтах, на которых организация Accuracy in Media призвала наказать авторов письма. Возле Гарвардского университета также появилась машина с их фотографиями, именами и надписью "Главные антисемиты Гарварда".

Позднее данные студентов, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, также были опубликованы на сайте одного из выпускников Стэнфорда Максвелла Мейера, составившего "список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Сайт был удален из поисковика Google и приложения с базами данных Notion, но информация успела попасть в другие источники.

В новость была внесена правка (09:31 мск) - передается с уточнением в четвертом абзаце, верно - покинули здание.