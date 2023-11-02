Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, отстоял землю

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 ноября традиционно возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет, да. Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому состоится", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Президент ранее отмечал, что в начале ХVII века страна стояла на грани утраты своего суверенитета, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, отстоял родную землю. Путин не раз указывал, что и сейчас, по прошествии четырех столетий, этот подвиг народа "поражает своим мощным, патриотическим порывом".

Памятник Минину и Пожарскому - первый скульптурный монумент Москвы, установленный на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Монумент создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

Реставрация памятника входила в план юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Государственного исторического музея, в ведение которого монумент был передан в 2016 году. В августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию. Она началась в 2020 году и продлилась два года, работы были завершены вовремя - ко Дню народного единства в 2022 году.