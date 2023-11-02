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Наказание за беспорядки в Дагестане и неудачный пуск ракеты в США. Темы брифинга Пескова

Аэропорт Махачкалы, 29 октября 2023 года. Рамазан Рашидов/ ТАСС
Аэропорт Махачкалы, 29 октября 2023 года
© Рамазан Рашидов/ ТАСС

Наказание для зачинщиков беспорядков в Дагестане, заявления Киева о тупике в украинском конфликте и неудачный пуск американской баллистической ракеты стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, после чего общение продолжится в формате рабочего завтрака один на один.
  • В День народного единства будет "традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому" на Красной площади.
  • Кремль своевременно сообщит о формате участия РФ в саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15-18 ноября.
  • Точную дату визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию еще предстоит определить, но на повестке "визит есть".

Об ожидаемых санкциях Запада

  • У Кремля нет сомнений, что Запад введет новые санкции против РФ: "Не сомневаемся и розовых очков не носим".
  • При этом у западных стран "явно уже дефицит идей", а уже действующие ограничения "бьют по интересам" государств, которые их ввели.
  • "Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям": "Пытаемся из этого извлекать выгоды для себя, в чем-то у нас получается".

О том, зашел ли конфликт на Украине в тупик

  • Вопреки мнению главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, конфликт "не зашел в тупик": "Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции".
  • "Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя <...> абсурдно".

Об "отмене" русской культуре на Украине

  • Решение украинских властей запретить в том числе балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" - это "абсолютное продолжение абсолютного такого психоза": "Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность".
  • Пытаться игнорировать чью-то культуры - "это абсурд, это глупость", что известно, "наверное, испокон веков".

О наказании участников беспорядков в Дагестане

  • Строгое наказание зачинщиков беспорядков в аэропорту Махачкалы, о котором заявил глава Дагестана Сергей Меликов, - это "его прерогатива": "Он занимается наведением порядка в своем регионе".

О неудачном пуске американской ракеты

  • В Кремле не комментируют неудачный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III: "Это не должно быть предметом для наших комментариев".
  • США уведомили Россию о предстоящем испытательном пуске: "Все необходимые уведомления были получены".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороУкраинаСШАРоссияЭкваториальная ГвинеяСанкции в отношении РоссииМеликов, Сергей АлимовичПесков, Дмитрий СергеевичДагестанВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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