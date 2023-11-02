Наказание за беспорядки в Дагестане и неудачный пуск ракеты в США. Темы брифинга Пескова

Наказание для зачинщиков беспорядков в Дагестане, заявления Киева о тупике в украинском конфликте и неудачный пуск американской баллистической ракеты стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет переговоры с коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, после чего общение продолжится в формате рабочего завтрака один на один.

В День народного единства будет "традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому" на Красной площади.

Кремль своевременно сообщит о формате участия РФ в саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско 15-18 ноября.

Точную дату визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию еще предстоит определить, но на повестке "визит есть".

Об ожидаемых санкциях Запада

У Кремля нет сомнений, что Запад введет новые санкции против РФ: "Не сомневаемся и розовых очков не носим".

При этом у западных стран "явно уже дефицит идей", а уже действующие ограничения "бьют по интересам" государств, которые их ввели.

"Наша экономика достаточно хорошо адаптировалась к этим условиям": "Пытаемся из этого извлекать выгоды для себя, в чем-то у нас получается".

О том, зашел ли конфликт на Украине в тупик

Вопреки мнению главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, конфликт "не зашел в тупик": "Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции".

"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя <...> абсурдно".

Об "отмене" русской культуре на Украине

Решение украинских властей запретить в том числе балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" - это "абсолютное продолжение абсолютного такого психоза": "Режим киевский продолжает демонстрировать свою сущность".

Пытаться игнорировать чью-то культуры - "это абсурд, это глупость", что известно, "наверное, испокон веков".

О наказании участников беспорядков в Дагестане

Строгое наказание зачинщиков беспорядков в аэропорту Махачкалы, о котором заявил глава Дагестана Сергей Меликов, - это "его прерогатива": "Он занимается наведением порядка в своем регионе".

О неудачном пуске американской ракеты