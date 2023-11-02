2 ноября, 09:06,
обновлено 2 ноября, 09:16

Песков заявил, что формат участия РФ в саммите АТЭС станет известен своевременно

Саммит пройдет в ноябре в США

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в США, станет известен своевременно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы своевременно об этом сообщим", - сказал он.

Саммит АТЭС пройдет в середине ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния). Как заявил 2 октября руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, в Вашингтоне исходят из того, что президент РФ Владимир Путин не станет принимать участия в предстоящей встрече на высшем уровне в Сан-Франциско. 

Теги:
СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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