В вузах Украины число первокурсников призывного возраста превысило 100 тыс.

Такую ситуацию в независимом антикоррупционном центр NGL.media объясняют стремлением мужчин получить отсрочку от мобилизации в период военного положения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Число мужчин-первокурсников призывного возраста, поступивших на очное обучение в украинские вузы в текущем году, составило около 110 тыс., что свидетельствует об использовании образования для отсрочки от мобилизации в армию. Об этом сообщил украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media, проводивший исследование на основе данных Минобразования страны.

По его данным, в прошлом году в вузы страны поступили 85 тыс. мужчин призывного возраста. Доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросла до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет, отметили в организации. Наиболее значительный рост числа студентов-мужчин фиксируется в возрастных категориях старше 30 и 40 лет. При этом в NGL.media обратили внимание на увеличение средней стоимости года обучения в вузах Украины до 23,7 тысячи гривен (свыше $650).

Ситуацию в центре объясняют стремлением получить отсрочку от мобилизации в период военного положения, тем более, что для поступления на контракт на некоторые специальности достаточно собеседования или мотивационного письма.

"Мы все понимаем, что большая часть этих новых студентов поступили во избежание мобилизации. И дальше - дело за университетами. Они отвечают за качество образования. Если люди поступили, они должны учиться и выполнять образовательную программу. В противном случае они должны быть отчислены. Мы следим за этой ситуацией", - прокомментировала эти статистические данные депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа", член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

3 сентября член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский зарегистрировал законопроект об отмене отсрочки от мобилизации украинцам старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения. Ранее он заявлял, что с момента введения военного положения на Украине и начала всеобщей мобилизации увеличилось число желающих получить второе и более высшее образование. По его мнению, таким образом часть украинцев стремится избежать призыва в армию.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в ВСУ идут лишь 20% необходимого числа военнообязанных. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.