Во Франции констатировали беспрецедентный всплеск антисемитизма

В стране фиксировали случаи, когда люди боялись "делать покупки в магазинах и заказывать такси", сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Франции констатируют беспрецедентный всплеск антисемитизма в стране в связи с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель правительства, министр-делегат Оливье Веран в эфире телеканала BFMTV.

"С началом нынешнего конфликта на Ближнем Востоке во Франции наблюдается всплеск антисемитизма, который страна не знала многие десятилетия", - отметил Веран. По его словам, зафиксированы случаи, когда люди "более не решаются делать покупки в магазинах и заказывать такси" на фоне антисемитских проявлений.

Ранее министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил, что с 7 октября, когда началась нынешняя фаза конфликта на Ближнем Востоке, во Франции зафиксировали более 850 актов антисемитизма, за которые задержали более 400 человек. Большинство этих актов, отметил министр, совершали в отношении частных лиц. По его мнению, это "демонстрирует ожесточенность антисемитизма как во Франции, так и во всех западных обществах".

Через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке в различных городах Франции начались акции в поддержку Палестины. Значительную часть манифестаций французские власти запретили.