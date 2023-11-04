ТАСС выступит генеральным информационным агентством выставки-форума "Россия"

Мероприятие пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. ТАСС как генеральное информационное агентство международной выставки-форума "Россия" обеспечит всестороннюю информационную поддержку этого масштабного мероприятия и представит на экспозиции собственную мультимедийную зону.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она продемонстрирует достижения государства в различных отраслях экономики.

ТАСС будет рассказывать о самых важных и интересных событиях выставки в специальном разделе на сайте, новостных лентах, в фото- и видеорепортажах. Сотрудники агентства примут участие в деловой и образовательной программах мероприятия.

Мультимедийная зона ТАСС

Мультимедийная зона ТАСС в павильоне 5-6 на площадке "Мир цифры" представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, 2 в Москве. Бегущая строка, один из узнаваемых элементов здания ТАСС, будет показывать новости, в том числе с выставки-форума "Россия".

В 15 тематических окнах-экранах, символизирующих знаменитые художественные проекты агентства - "Окна сатиры РОСТА" и "Окна ТАСС", в режиме реального времени будут транслироваться актуальные видео с сайта ТАСС, спецпроекты, подборки фотографий по разным темам.

Снимки фотожурналистов ТАСС расскажут, какими были и стали теперь знаковые объекты страны и архитектурные достопримечательности, о международном сотрудничестве, в том числе в освоении космоса, о культурных, спортивных и других событиях. В фоторепортажах корреспондентов агентства можно будет увидеть, как развиваются экономика, инфраструктура и социальная сферы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По кадрам из оцифрованного фотоархива агентства можно будет проследить историю страны с начала ХХ века.

Гости мультимедийной зоны увидят работу корпункта агентства на Международной космической станции. ТАСС стал первым СМИ, чьи специальные корреспонденты - космонавты Роскосмоса - работают на орбите. В тематическом окне здания ТАСС будут транслироваться снятые ими фотографии и видеоролики.

Новостная студия и образовательная программа

На протяжении всего периода работы выставки-форума "Россия" в павильоне координационного центра правительства РФ будет открыта новостная студия, где журналисты ТАСС будут общаться с ключевыми спикерами форума и брать у них интервью. Все фото- и видеоматериалы из студии, организованной ТАСС, АНО "Национальные приоритеты" и порталом "Объясняем.рф", будут доступны в специально созданном медиабанке и открыты к использованию другими СМИ.

ТАСС станет активным участником событийной программы выставки-форума. Сотрудники редакций и подразделений агентства проведут мастер-классы и прочтут лекции по различным направлениям работы современных медиа.

Накануне старта международной выставки-форума "Россия" перед зданием агентства на Тверском бульваре открылась фотовыставка "Страна достижений". Экспозиция рассказывает об экономическом, научном, технологическом и культурном потенциале страны и знаковых изменениях, происходящих по всей России. На кадрах, сделанных фотокорреспондентами ТАСС, можно увидеть крупнейшие разработки в атомной и ветряной энергетике, освоении космоса, исследованиях океанских глубин, строительстве, авиации и другие успехи в различных сферах.

Международная выставка-форум "Россия" стартует 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве. Мероприятие будет проходить до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представят все регионы России. Выставку посетят гости из СНГ, Латинской Америки, арабского мира и других дружественных стран. Подготовка к событию заняла семь месяцев.