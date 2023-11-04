Гендиректору ТАСС вручили "верительную грамоту" амбассадора Крыма на выставке "Россия"

Торжественная церемония прошла в рамках открытия стенда республики на ВДНХ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов вручил генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову "верительную грамоту" амбассадора региона на международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония прошла в рамках открытия стенда республики на ВДНХ.

"Безумно горд и благодарен всем крымчанам за то, что выбрали меня амбассадором. С Крыма началась новая Россия, мы вернулись к своим корням и истокам. Мы теперь совершенно другая страна", - сказал Кондрашов, принимая грамоту.

В беседе с корреспондентом ТАСС он добавил, поскольку амбассадоров выбирали народным голосованием в Крыму, это накладывает на них колоссальную ответственность. "Все шесть месяцев, пока будет идти выставка, я, конечно, буду здесь появляться. Буду появляться и на других стендах и общих мероприятиях - таких как, например, марафон общества "Знание", где Крым будет в центре всего, о чем я буду говорить", - рассказал он.

Помимо Кондрашова такие же документы от крымских властей получили руководитель регионального отделения "Союза добровольцев Донбасса" Виктор Аносов, председатель правления федерации экстремальных видов спорта республики "Extreme Крым" Константин Выдыш и создатель парка львов "Тайган", учредитель компании "Сафари-парк" Олег Зубков. По словам Константинова, главная задача амбассадоров - продвижение Крыма и его популяризация в стране и мире.

ТАСС в Крыму

Кондрашов отметил, история ТАСС неразрывно связана с Крымом. "Наше агентство не только рассказывает о жизни полуострова, но и показывает ее. <…> В медиабанке ТАСС насчитывается почти 60 тыс. фотографий по теме Крыма. На архивных кадрах - последний российский император и члены царской семьи, писатели Лев Толстой и Антон Чехов, молодой Сергей Королев, героическая оборона и освобождение полуострова в годы Великой Отечественной войны, Ялтинская конференция и все важнейшие события полуострова в послевоенные годы. Все это бесценные свидетельства истории нашей страны", - пояснил он.

Генеральный директор агентства добавил, что после событий Крымской весны ТАСС значительно усилил присутствие на полуострове. На постоянной основе в Крыму работают собственные корреспонденты агентства от редакций региональных новостей и фотоинформации. ТАСС рассказывает о создании важнейших инфраструктурных объектов в Крыму, о том, как работает свободная экономическая зона, о спортивных, культурных и других мероприятиях, которые привлекают туристов со всей страны.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют все регионы, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. ТАСС выступает генеральным информационным агентством международной выставки-форума "Россия".

Мультимедийная зона ТАСС в павильоне 5-6 на площадке "Мир цифры" представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства в Москве на Тверском бульваре, 2. Бегущая строка, один из узнаваемых элементов здания ТАСС, показывает новости, в том числе с выставки-форума "Россия". В 15 тематических окнах-экранах в режиме реального времени транслируются актуальные видео с сайта tass.ru, спецпроекты агентства, подборки фотографий ТАСС по разным темам.

ТАСС станет активным участником событийной программы выставки-форума. Сотрудники редакций и подразделений агентства проведут мастер-классы и прочтут лекции по различным направлениям работы современных медиа.

Перед зданием агентства на Тверском бульваре 3 ноября открылась фотовыставка "Страна достижений", посвященная выставке-форуму "Россия". Экспозиция рассказывает об экономическом, научном, технологическом и культурном потенциале страны и знаковых изменениях, происходящих по всей России.